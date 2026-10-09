Дроны не дали самолету Путина приземлиться в Москве, - СМИ

Самолет российского диктатора Владимира Путина, на котором он возвращался из Туркменистана, не смог сразу приземлиться в Москве и был перенаправлен в Санкт-Петербург.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".
В пятницу вечером, 8 октября, сразу несколько самолетов специального летного отряда "Россия", перевозящего высшее руководство РФ, кружили над Москвой.
Не менее трех бортов возвращались из Туркменистана, где Путин участвовал в саммите СНГ.
По данным Flightradar24, в небе над Подмосковьем совершали маневры несколько правительственных бортов, в том числе два президентских Ил-96-300ПУ (бортовые номера RA-96022 и RA-96020).
Один из них выполнял маневры в воздухе около 30 минут.
Причиной задержки могли стать временные ограничения на вылет и прилет в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, которые были введены после 15:40.
Кадры прибытия Путина в Туркменистан свидетельствуют, что он летел на борту Ил-96 с номером RA-96025.
Борт вылетел из Туркменистана в 13:33 мск.
Согласно сервису FlightRadar24, лайнер должен был приземлиться во Внуково, однако сменил маршрут и в 17:38 сел в санкт-петербургском аэропорту Пулково.
Уже в 18:10 этот же самолет вылетел из Петербурга в сторону Москвы.
Всего в визите в Туркменистан принимали участие четыре самолета Ил-96. Другие борта приземлились во Внуково в интервале между 18:00 и 19:00.
Напомним, что российская столица и Подмосковье регулярно оказываются под ударами беспилотников.
В частности, 9 октября Москва и область оказались под атакой БПЛА и малых воздушных шаров, из-за чего в городе работала система противовоздушной обороны.
Кроме того, в ночь на 6 октября ударные дроны заходили на Московский регион по нескольким направлениям.
По данным источников, тогда под ударом оказался Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - одно из крупнейших предприятий отрасли в России.