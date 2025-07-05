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Дрони атакують російський Енгельс: у місті чути вибухи, працює ППО

Субота 05 липня 2025 04:54
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Дрони атакують російський Енгельс: у місті чути вибухи, працює ППО Фото: російське місто Енгельс під масованою атакою дронів (t.me/GUmchs62)
Автор: Валерій Савицький

У російському місті Енгельс чути вибухи. Місто атакують ударні дрони, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Зазначається, що безпілотники атакували Саратовську область. За словами місцевих жителів, один із дронів був збитий над містом Енгельс.

Очевидці повідомляють про активну роботу ППО. Вибухи почали лунати над містом приблизно о 3:50, загалом їх було чутно щонайменше 8.

Офіційної інформації поки що не було. Раніше губернатор Саратовської області Бусаргін повідомив про загрозу ударів безпілотниками.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені у повну готовність", - зазначив він.

На тлі загрози в аеропортах Саратова, Ульяновська і Санкт-Петербурга введено план "Килим" та призупинені прийом і відправка авіарейсів.

Дронові атаки на Росію

В ніч на 5 липня Росію знову масовано атакують ударні дрони.

Зокрема, у місті Чебоксари безпілотники атакували один з місцевих заводів, у місці прильоту спалахнула пожежа.

В ніч на 3 липня у місті Єлець (Липецька область) дронами був атакований завод "Енергія", що виробляє компоненти ракет.

А в ніч на 1 липня дрони атакували оборонний завод "Купол" в Іжевську.

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