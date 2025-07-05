ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны атакуют российский Энгельс: в городе слышны взрывы, работает ПВО

Суббота 05 июля 2025 04:54
UA EN RU
Дроны атакуют российский Энгельс: в городе слышны взрывы, работает ПВО Фото: российский город Энгельс под массированной атакой дронов (t.me/GUmchs62)
Автор: Валерий Савицкий

В российском городе Энгельс слышны взрывы. Город атакуют ударные дроны, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Отмечается, что беспилотники атаковали Саратовскую область. По словам местных жителей, один из дронов был сбит над городом Энгельс.

Очевидцы сообщают об активной работе ПВО. Взрывы начали раздаваться над городом примерно в 3:50, всего их было слышно не менее 8.

Официальной информации пока что не было. Ранее губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе ударов беспилотниками.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - отметил он.

На фоне угрозы в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга введен план "Ковер" и приостановлены прием и отправка авиарейсов.

Дроновые атаки на Россию

В ночь на 5 июля Россию снова массированно атакуют ударные дроны.

В частности, в городе Чебоксары беспилотники атаковали один из местных заводов, в месте прилета вспыхнул пожар.

В ночь на 3 июля в городе Елец (Липецкая область) дронами был атакован завод "Энергия", производящий компоненты ракет.

А в ночь на 1 июля дроны атаковали оборонный завод "Купол" в Ижевске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энгельс
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине