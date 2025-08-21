ua en ru
Дрони атакували Воронезьку область. Напередодні там відключили один з енергоблоків АЕС

Четвер 21 серпня 2025 08:33
Дрони атакували Воронезьку область. Напередодні там відключили один з енергоблоків АЕС Ілюстративне фото: дрони атакували Воронезьку область (росЗМІ)
Автор: РБК-Україна

У Воронезькій області призупинений рух поїздів після падіння невідомого дрона в районі залізничної станції. Напередодні атаки був відключений один з енергоблоків Нововоронезької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, Telegram-канал Російської залізниці та пресслужбу концерну "Росенергоатом".

Рух залізницею було припинено після падіння БПЛА на дорозі у Воронезькій області.

"Внаслідок падіння БПЛА в районі станцій Журавка та Райнівська (дільниця Россош - Сохранівка, Воронезька область) відсутня напруга в контактній мережі. Постраждалих немає. Рух поїздів припинено", – повідомили в Російській залізниці.

За кілька годин рух потягів відновили.

У ніч на 21 серпня у Воронезькій області було помічено п'ять невідомих БПЛА, після чого губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив про відключення електрики в кількох селах та призупинення руху поїздів.

Напередодні стало відомо про відключенні від мережі одного з енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції.

"20 серпня 2025 року о 18:46 (мск) енергоблок №7 Нововоронезької АЕС відключено від мережі дією автоматики у штатному режимі. Відключення енергоблоку №7 було здійснено у безпечному режимі відповідно до проектних алгоритмів", - ідеться у повідомленні "Росенергоатому".

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 17 серпня атаки невідомих дронів зазнала залізнична станція у Воронезькій області Росії. Поранення отримав монтажник колії. Також була пошкоджена лінія електропередачі, рух поїздів затримувався.

У Воронежі були пошкоджені 10 автомобілів, скління однієї квартири та технічного поверху.

Тієї ж ночі у Воронезкій області були зафіксовані вибухи. Місцеві мешканці інформували про роботу ППО.

