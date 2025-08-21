Дрони атакували Воронезьку область. Напередодні там відключили один з енергоблоків АЕС
У Воронезькій області призупинений рух поїздів після падіння невідомого дрона в районі залізничної станції. Напередодні атаки був відключений один з енергоблоків Нововоронезької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, Telegram-канал Російської залізниці та пресслужбу концерну "Росенергоатом".
Рух залізницею було припинено після падіння БПЛА на дорозі у Воронезькій області.
"Внаслідок падіння БПЛА в районі станцій Журавка та Райнівська (дільниця Россош - Сохранівка, Воронезька область) відсутня напруга в контактній мережі. Постраждалих немає. Рух поїздів припинено", – повідомили в Російській залізниці.
За кілька годин рух потягів відновили.
У ніч на 21 серпня у Воронезькій області було помічено п'ять невідомих БПЛА, після чого губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив про відключення електрики в кількох селах та призупинення руху поїздів.
Напередодні стало відомо про відключенні від мережі одного з енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції.
"20 серпня 2025 року о 18:46 (мск) енергоблок №7 Нововоронезької АЕС відключено від мережі дією автоматики у штатному режимі. Відключення енергоблоку №7 було здійснено у безпечному режимі відповідно до проектних алгоритмів", - ідеться у повідомленні "Росенергоатому".
Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 17 серпня атаки невідомих дронів зазнала залізнична станція у Воронезькій області Росії. Поранення отримав монтажник колії. Також була пошкоджена лінія електропередачі, рух поїздів затримувався.
У Воронежі були пошкоджені 10 автомобілів, скління однієї квартири та технічного поверху.
Тієї ж ночі у Воронезкій області були зафіксовані вибухи. Місцеві мешканці інформували про роботу ППО.