Дроны атаковали Воронежскую область. Накануне там отключили один из энергоблоков АЭС

В Воронежской области приостановлено движение поездов после падения неизвестного дрона в районе железнодорожной станции. Накануне атаки был отключен один из энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Движение по железной дороге было прекращено после падения БПЛА на дороге в Воронежской области.

"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сообщили в РЖД.

Через несколько часов движение поездов было восстановлено.

В ночь на 21 августа в Воронежской области было замечено пять неизвестных БПЛА, после чего губернатор региона Александр Гусев сообщил об отключении электричества в нескольких селах и приостановлении движения поездов.

Накануне стало известно об отключении от сети одного из энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции.

"20 августа 2025 года в 18:46 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики в штатном режиме. Отключение энергоблока №7 было осуществлено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".