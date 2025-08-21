ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны атаковали Воронежскую область. Накануне там отключили один из энергоблоков АЭС

Россия, Четверг 21 августа 2025 08:33
UA EN RU
Дроны атаковали Воронежскую область. Накануне там отключили один из энергоблоков АЭС Иллюстративное фото: дроны атаковали Воронежскую область (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

В Воронежской области приостановлено движение поездов после падения неизвестного дрона в районе железнодорожной станции. Накануне атаки был отключен один из энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева, Telegram-канал РЖД и пресс-службу концерна "Росэнергоатом".

Движение по железной дороге было прекращено после падения БПЛА на дороге в Воронежской области.

"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сообщили в РЖД.

Через несколько часов движение поездов было восстановлено.

В ночь на 21 августа в Воронежской области было замечено пять неизвестных БПЛА, после чего губернатор региона Александр Гусев сообщил об отключении электричества в нескольких селах и приостановлении движения поездов.

Накануне стало известно об отключении от сети одного из энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции.

"20 августа 2025 года в 18:46 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики в штатном режиме. Отключение энергоблока №7 было осуществлено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 17 августа атаке неизвестных дронов подверглась железнодорожная станция в Воронежской области России. Ранения получил монтажник пути. Также была повреждена линия электропередачи, движение поездов задерживалось.

В Воронеже были повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.

Той же ночью в Воронежской области были зафиксированы взрывы. Местные жители информировали о работе ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воронежская область Дрони
Новости
Лучше закрыть окна. В Мукачево ликвидируют последствия ракетного удара РФ
Лучше закрыть окна. В Мукачево ликвидируют последствия ракетного удара РФ
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине