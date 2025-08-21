Дроны атаковали Воронежскую область. Накануне там отключили один из энергоблоков АЭС
В Воронежской области приостановлено движение поездов после падения неизвестного дрона в районе железнодорожной станции. Накануне атаки был отключен один из энергоблоков Нововоронежской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева, Telegram-канал РЖД и пресс-службу концерна "Росэнергоатом".
Движение по железной дороге было прекращено после падения БПЛА на дороге в Воронежской области.
"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сообщили в РЖД.
Через несколько часов движение поездов было восстановлено.
В ночь на 21 августа в Воронежской области было замечено пять неизвестных БПЛА, после чего губернатор региона Александр Гусев сообщил об отключении электричества в нескольких селах и приостановлении движения поездов.
Накануне стало известно об отключении от сети одного из энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции.
"20 августа 2025 года в 18:46 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики в штатном режиме. Отключение энергоблока №7 было осуществлено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 17 августа атаке неизвестных дронов подверглась железнодорожная станция в Воронежской области России. Ранения получил монтажник пути. Также была повреждена линия электропередачи, движение поездов задерживалось.
В Воронеже были повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.
Той же ночью в Воронежской области были зафиксированы взрывы. Местные жители информировали о работе ПВО.