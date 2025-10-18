Дрони атакували Ульяновську область РФ: горіла підстанція, частина регіону без світла

Удари по оборонній промисловості РФ

Раніше повідомлялось, що Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.

За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Часті удари по енергетиці призвели до дефіциту бензину і змусили Росію почати імпорт палива з Білорусі. Одночасно відбиття атак стало для України елементом стратегії стримування - зробити удари по Росії настільки болючими, щоб Кремль задумався про припинення атак.

Удари по НПЗ та енергетиці спричинили всередині країни-агресорки паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Російський диктатор прокоментував удари як спробу Києва показати "західним покровителям" хоч якісь успіхи, але пообіцяв, що це не допоможе Україні.