RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны атаковали Ульяновскую область РФ: горела подстанция, часть региона без света

Фото: дроны атаковали Ульяновскую область РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Дроны сегодня ночью, 18 октября, атаковали Ульяновскую область РФ. Сообщается, что под ударом была подстанция "Вешкайма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Россия потеряла подстанцию "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновской области - один из ключевых элементов своей энергосистемы", - отметили в ЦПД.

Сообщается, что этот объект обеспечивал соединение между несколькими областями, и выполнял функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы России.

По данным местных властей, подстанцию атаковали четыре ударных беспилотника. В результате произошло два взрыва и пожар. Населенный пункт, как писали местные паблики, остался без света. На утро подачу электроэнергии якобы восстановили.

 

Удары по оборонной промышленности РФ

Ранее сообщалось, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в поставках.

По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Частые удары по энергетике привели к дефициту бензина и вынудили Россию начать импорт топлива из Беларуси. Одновременно отражение атак стало для Украины элементом стратегии сдерживания - сделать удары по России настолько болезненными, чтобы Кремль задумался о прекращении атак.

Удары по НПЗ и энергетике вызвали внутри страны-агрессора топливный кризис и ударили по логистике армии. Российский диктатор прокомментировал удары как попытку Киева показать "западным покровителям" хоть какие-то успехи, но пообещал, что это не поможет Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в Украину