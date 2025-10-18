Дроны атаковали Ульяновскую область РФ: горела подстанция, часть региона без света

Дроны сегодня ночью, 18 октября, атаковали Ульяновскую область РФ. Сообщается, что под ударом была подстанция "Вешкайма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

По данным местных властей, подстанцию атаковали четыре ударных беспилотника. В результате произошло два взрыва и пожар. Населенный пункт, как писали местные паблики, остался без света. На утро подачу электроэнергии якобы восстановили.

Сообщается, что этот объект обеспечивал соединение между несколькими областями, и выполнял функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы России.

"Россия потеряла подстанцию "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновской области - один из ключевых элементов своей энергосистемы", - отметили в ЦПД.

Удары по оборонной промышленности РФ

Ранее сообщалось, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в поставках.

По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Частые удары по энергетике привели к дефициту бензина и вынудили Россию начать импорт топлива из Беларуси. Одновременно отражение атак стало для Украины элементом стратегии сдерживания - сделать удары по России настолько болезненными, чтобы Кремль задумался о прекращении атак.

Удары по НПЗ и энергетике вызвали внутри страны-агрессора топливный кризис и ударили по логистике армии. Российский диктатор прокомментировал удары как попытку Киева показать "западным покровителям" хоть какие-то успехи, но пообещал, что это не поможет Украине.