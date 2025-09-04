UA

Дрони атакували Україну з шести напрямків: є влучання у 17 локаціях

Фото: РФ випустила по Україні 112 дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом ночі 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у 17 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як проінформували військові, цієї ночі російські війська випустили 112 дронів-камікадзе та безпілотників-імітаторів.

Запуск відбувався з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. 

Як відбивалася атака

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 українською протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих дрони Shahed та безпілотники-імітатори на півночі, сході та півдні країни.

Наслідки атаки

Зафіксовано влучання 28 дронів-камікадзе у 17 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у 5 населених пунктах.

Атаки на Україну

Сьогодні вночі 4 вересня росіяни атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Унаслідок влучання загорілося складське приміщення, пошкоджений вантажний автомобіль.

У гасінні пожежі брали участь понад 40 рятувальників ДСНС, підрозділу Нацгвардії та добровольці. Вогонь швидко локалізували, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Вчора ввечері 3 вересня під ворожим обстрілом перебував Харків. У місті зафіксовано "приліт" дрона "Молнія" на території навчального закладу в Салтівському районі.

