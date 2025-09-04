Дроны атаковали Украину с шести направлений: есть попадания в 17 локациях

Как проинформировали военные, этой ночью российские войска выпустили 112 дронов-камикадзе и беспилотников-имитаторов.

Запуск происходил по направлениям Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как отражалась атака

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 украинской противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских дронов Shahed и беспилотники-имитаторы на севере, востоке и юге страны.

Последствия атаки

Зафиксировано попадание 28 дронов-камикадзе в 17 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА в 5 населенных пунктах.