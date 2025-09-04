RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Дроны атаковали Украину с шести направлений: есть попадания в 17 локациях

Фото: РФ выпустила по Украине 112 дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадания в 17 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как проинформировали военные, этой ночью российские войска выпустили 112 дронов-камикадзе и беспилотников-имитаторов.

Запуск происходил по направлениям Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как отражалась атака

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 украинской противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских дронов Shahed и беспилотники-имитаторы на севере, востоке и юге страны.

Последствия атаки

Зафиксировано попадание 28 дронов-камикадзе в 17 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА в 5 населенных пунктах.

 

Атаки на Украину

Сегодня ночью 4 сентября россияне атаковали Одессу и пригород ударными беспилотниками. В результате попадания загорелось складское помещение, поврежден грузовой автомобиль.

В тушении пожара участвовали более 40 спасателей ГСЧС, подразделения Нацгвардии и добровольцы. Огонь быстро локализовали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вчера вечером 3 сентября под вражеским обстрелом находился Харьков. В городе зафиксирован "прилет" дрона "Молния" на территории учебного заведения в Салтовском районе.

ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в Украине