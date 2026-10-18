У Fire Point підтвердили атаку дронів FP-1 на нафтові об'єкти та дата-центр у РФ

18 жовтня українські безпілотники FP-1 атакували нафтові об'єкти в Санкт-Петербурзі та дата-центр "ВКонтакте" в Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис компанії Fire Point в Telegram.

У компанії розповіли про нічні удари по об'єктах у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Для атаки використали безпілотники FP-1.

Серед уражених цілей - нафтобаза "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал. Останній має пропускну спроможність 12,5 млн тонн нафти на рік.

Після атаки на територіях обох нафтових об'єктів спалахнули пожежі.

Також, за інформацією Fire Point, серйозних пошкоджень зазнав дата-центр "ВКонтакте", розташований у Ленінградській області.

Удари по Росії 18 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня дрони масовано атакували Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область Росії. Ймовірно, під удар потрапив нафтоналивний порт. Через атаки обмеження запровадили в трьох аеропортах.

Також безпілотники атакували дата-центр соціальної мережі "ВКонтакте" в Ленінградській області. Користувачі почали скаржитися на масштабний збій у роботі сервісу, а частина Санкт-Петербурга залишилася без електропостачання.

Крім того, під містом спалахнула пожежа на складі маркетплейсу Ozon.