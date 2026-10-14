Дрони могли атакувати мегадата-центр Сбербанку, один з найбільших у Росії

Уночі 14 жовтня в Балакові Саратовської області Росії пролунали десятки вибухів, спалахнула пожежа. Що саме атакували, невідомо: серед можливих цілей називають дата-центр "Сбербанку", енергетику та металургійний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канал Exilenova+ .

Про десятки вибухів у місті повідомили місцеві жителі. На кадрах, які поширює Exilenova+, видно момент влучання, а згодом у місті почалася пожежа. Офіційно російська влада атаку поки не коментувала.

Одна з імовірних цілей атаки полягає в мегадата-центрі "Сбербанку". Будівництво комплексу ще триває, але його вводять в експлуатацію поетапно, тож окремі частини вже можуть працювати.

Проєкт вартістю 122,2 млрд рублів (понад 1 млрд доларів) передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії.

Там мають розмістити близько 3000 серверних стійок і до 120 тисяч серверів, а потужність сягне 82 МВт. Окрім даних самого банку, на його базі планували розмістити сервіси державної цифрової платформи "ГосТех".

За іншими даними, під удар могла потрапити енергетична інфраструктура в цьому районі. Також надходить інформація про можливу атаку на промзону металургійного заводу "МЗ Балаково".