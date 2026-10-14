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Дрони могли атакувати мегадата-центр Сбербанку, один з найбільших у Росії

06:30 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Дрони могли атакувати мегадата-центр Сбербанку, один з найбільших у Росії Фото: під атакою міг опинитися дата-центр Сбербанку (Getty Images)
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Уночі 14 жовтня в Балакові Саратовської області Росії пролунали десятки вибухів, спалахнула пожежа. Що саме атакували, невідомо: серед можливих цілей називають дата-центр "Сбербанку", енергетику та металургійний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канал Exilenova+.

Про десятки вибухів у місті повідомили місцеві жителі. На кадрах, які поширює Exilenova+, видно момент влучання, а згодом у місті почалася пожежа. Офіційно російська влада атаку поки не коментувала.

Одна з імовірних цілей атаки полягає в мегадата-центрі "Сбербанку". Будівництво комплексу ще триває, але його вводять в експлуатацію поетапно, тож окремі частини вже можуть працювати.

Проєкт вартістю 122,2 млрд рублів (понад 1 млрд доларів) передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії.

Там мають розмістити близько 3000 серверних стійок і до 120 тисяч серверів, а потужність сягне 82 МВт. Окрім даних самого банку, на його базі планували розмістити сервіси державної цифрової платформи "ГосТех".

За іншими даними, під удар могла потрапити енергетична інфраструктура в цьому районі. Також надходить інформація про можливу атаку на промзону металургійного заводу "МЗ Балаково".

У ніч на 11 жовтня дрони зупинили роботу дата-центру "Яндекса" у Володимирській області, після чого в країні перестали працювати десятки сервісів. Компанія сама визнала, що об'єкт вийшов з ладу.

Перед цим, 8 жовтня, під удар потрапив найбільший дата-центр "Яндекса" в Рязанській області, де спалахнула сильна пожежа. Того ж дня компанія поспішно прибрала з карт свої дата-центри у чотирьох регіонах РФ.

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