Дрони могли атакувати мегадата-центр Сбербанку, один з найбільших у Росії
Уночі 14 жовтня в Балакові Саратовської області Росії пролунали десятки вибухів, спалахнула пожежа. Що саме атакували, невідомо: серед можливих цілей називають дата-центр "Сбербанку", енергетику та металургійний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канал Exilenova+.
Про десятки вибухів у місті повідомили місцеві жителі. На кадрах, які поширює Exilenova+, видно момент влучання, а згодом у місті почалася пожежа. Офіційно російська влада атаку поки не коментувала.
Одна з імовірних цілей атаки полягає в мегадата-центрі "Сбербанку". Будівництво комплексу ще триває, але його вводять в експлуатацію поетапно, тож окремі частини вже можуть працювати.
Проєкт вартістю 122,2 млрд рублів (понад 1 млрд доларів) передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії.
Там мають розмістити близько 3000 серверних стійок і до 120 тисяч серверів, а потужність сягне 82 МВт. Окрім даних самого банку, на його базі планували розмістити сервіси державної цифрової платформи "ГосТех".
За іншими даними, під удар могла потрапити енергетична інфраструктура в цьому районі. Також надходить інформація про можливу атаку на промзону металургійного заводу "МЗ Балаково".
У ніч на 11 жовтня дрони зупинили роботу дата-центру "Яндекса" у Володимирській області, після чого в країні перестали працювати десятки сервісів. Компанія сама визнала, що об'єкт вийшов з ладу.
Перед цим, 8 жовтня, під удар потрапив найбільший дата-центр "Яндекса" в Рязанській області, де спалахнула сильна пожежа. Того ж дня компанія поспішно прибрала з карт свої дата-центри у чотирьох регіонах РФ.