UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Дрони атакували Сімферополь: знищено два вертольоти РФ, - OSINT-аналітик

Фото: стверджується, що знищено Мі-8 і Мі-24 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 30 серпня, дрони атакували Сімферополь. Унаслідок атаки в місцевому аеропорту знищено два російські вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост аналітичного авіаційного ресурсу AviVector у соцмережі Х.

"Безпілотники знищили два вертольоти в аеропорту Сімферополя 30 серпня. (Цього дня - ред.), близько 06:30 UTC (за київським часом 9:30), російські моніторингові ресурси зафіксували рух безпілотників у бік аеропорту Сімферополя. Пізніше в мережі з'явилися кадри пожежі в районі аеропорту", - пише ресурс.

Далі аналітики пишуть, що порівняли знімки із супутника за два дні - 30 серпня о 09:02 UTC і 22 серпня о 09:07 UTC. Згідно з кадрами, за попередніми даними, в районі, де були гелікоптери Мі-8 і Мі-24, - видно пожежу.

 

 

Дрони знищують техніку ворога

Нагадаємо, що 31 грудня 2024 року українські розвідники за допомогою морських дронів знищили два російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі. Крім того, ще один був підбитий.

Також відомо, що кілька місяців тому, в ніч на 28 червня, СБУ завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму.

У результаті атаки було знищено три ударні вертольоти окупантів Мі-8, Мі-26 і Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Читайте РБК-Україна в Google News
КримСімферополь