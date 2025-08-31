Дроны атаковали Симферополь: уничтожены два вертолета РФ, - OSINT-аналитик

"Беспилотники уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя 30 августа. (В этот день - ред.), около 06:30 UTC (по киевскому времени 9:30), российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение беспилотников в сторону аэропорта Симферополя. Позже в сети появились кадры пожара в районе аэропорта", - пишет ресурс.

Далее аналитики пишут, что сравнили снимки со спутника за два дня - 30 августа в 09:02 UTC и 22 августа в 09:07 UTC. Согласно кадрам, по предварительным данным, в районе где были вертолеты Ми-8 и Ми-24 - виден пожар.