Дроны атаковали Симферополь: уничтожены два вертолета РФ, - OSINT-аналитик

Фото: утверждается, что уничтожены Ми-8 и Ми-24 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 30 августа, дроны атаковали Симферополь. В результате атаки в местном аэропорту уничтожены два российских вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост аналитического авиационного ресурса AviVector в соцсети Х.

"Беспилотники уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя 30 августа. (В этот день - ред.), около 06:30 UTC (по киевскому времени 9:30), российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение беспилотников в сторону аэропорта Симферополя. Позже в сети появились кадры пожара в районе аэропорта", - пишет ресурс.

Далее аналитики пишут, что сравнили снимки со спутника за два дня - 30 августа в 09:02 UTC и 22 августа в 09:07 UTC. Согласно кадрам, по предварительным данным, в районе где были вертолеты Ми-8 и Ми-24 - виден пожар.

 

Дроны уничтожают технику врага

Напомним, что 31 декабря 2024 года украинские разведчики с помощью морских дронов уничтожили два российских вертолета Ми-8 в Черном море. Кроме того, еще один был подбит.

Также известно, что пару месяцев назад, в ночь на 28 июня, СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму.

В результате атаки было уничтожено три ударных вертолета оккупантов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

