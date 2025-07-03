Дрони атакували ще один регіон Росії: є загибла та постраждалі
Російське місто Липецьк та Липецьку область атакували ударні безпілотники. В регіоні лунали потужні вибухи, є загибла і постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.
Близько 01:29 ночі за місцевим часом у Липецьку було оголошено тривогу і "жовтий" рівень повітряної небезпеки через загрозу атаки БпЛА. Невдовзі рівень підвищили до "червоного" рівня.
Згодом над містом і областю почали лунати потужні вибухи. Російські пабліки повідомляли про роботу ППО по безпілотниках.
За словами місцевих жителів, дрони летіли в бік аеродрому "Липецьк-2".
Крім того, очевидці повідомляли про близько 15 вибухів у Європейському та Ізмайловському районах Липецької області.
Загиблі й поранені
Під час атаки у Липецькому окрузі уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок.
"Внаслідок прильоту загинула жінка 1954 року народження, яка проживала в будинку. Ще двоє людей отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. За попередньою інформацією, загрози життю немає", - зазначив губернатор Артамонов.
За його словами, сигнали про падіння уламків надходять з різних районів області - всі вони негайно перевіряються.
Рятувальні служби та екстрені відомства працюють у посиленому режимі.
Повітряні атаки на Росію
В Росії майже кожної ночі ударні дрони атакують військові об'єкти та заводи оборонно-промислового комплексу.
Зокрема, цієї ночі через загрозу ударів БпЛА було тимчасово призупинено роботу аеропорту в Тамбові.
В ніч на 1 липня дрони поцілили в оборонний завод "Купол" у російському Іжевську. Відстань від України до об'єкта - близько 1300 км.
Також тієї ночі було уражено нафтопереробний завод у Саратовській області.
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