Війна в Україні

Дрони атакували порт "Приморськ" у Ленінградській області: загорівся корабель

Фото: безпілотники вдарили по порту "Приморськ" у Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Ленінградській області (РФ) невідомі дрони вдарили по нафтоналивному порту "Приморськ", загорівся один із кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

За його словами, вночі над областю силами і засобами ППО було знищено понад 30 дронів.

Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Без постраждалих.

"У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає, - повідомив Дрозденко.

Губернатор додав, що в Приморську також загасили пожежу на насосній станції. Постраждалі відсутні.

Водночас, жителі Ленінградської області та Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про одну з наймасовіших атак на регіон з початку повномасштабної війни.

На фото видно дим, що здіймається над районом порту "Приморськ".

 
Фото: Telegram-канал Exilenova+ (https://t.me/exilenova_plus/12341)

Дронові атаки на РФ

Останнім часом, росіяни часто скаржаться на обстріли ударними дронами та постійні вибухи у регіонах європейської частини РФ.

В ніч на 12 вересня Росію знову атакували невідомі безпілотники.

Вибухи прогриміли у Курській і Брянській областях та в Підмосков'ї. У Смоленській області, ймовірно, атаковано нафтобазу "Кардімове".

Нагадаємо, що 8 вересня поблизу російського Хабаровська прогримів вибух біля військової частини 6912. Її військові брали участь у бойових діях проти України.

А в ніч на 30 серпня українські розвідники знищили склад вибухівки армії РФ у Тульській області РФ.

Атака дронів