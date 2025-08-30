ГУР знищило підземний склад вибухівки в Тульській області РФ, - джерела

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в ніч на 30 серпня знищило склад вибухівки російської армії в Тульській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ГУР.

В ніч на 30 серпня сили ГУР атакували підземний склад вибухових речовин, розташований на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" в місті Алексин Тульської області Росії.

На захищеному підземному складі росіяни зберігали велику кількість піроксилінового пороху - це бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах. Саме цей склад було уражено.

Відзначається, що мешканці Алексина чули гучні вибухи, а до місця атаки росіянам довелося відправити багато пожежних машин та карет швидкої допомоги.