ГУР знищило підземний склад вибухівки в Тульській області РФ, - джерела
Головне управління розвідки Міністерства оборони України в ніч на 30 серпня знищило склад вибухівки російської армії в Тульській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ГУР.
В ніч на 30 серпня сили ГУР атакували підземний склад вибухових речовин, розташований на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" в місті Алексин Тульської області Росії.
На захищеному підземному складі росіяни зберігали велику кількість піроксилінового пороху - це бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах. Саме цей склад було уражено.
Відзначається, що мешканці Алексина чули гучні вибухи, а до місця атаки росіянам довелося відправити багато пожежних машин та карет швидкої допомоги.
Нагадаємо, українські розвідники 28 серпня знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь на території Росії. Потужні вибухи знищили велику кількість рухомого складу та значну частину інфраструктури.
Також 28 серпня в Азовському морі українські військові уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Влучання зафіксували на відео.