У РФ атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині, - джерела

Понеділок 08 вересня 2025 15:30
У РФ атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині, - джерела Ілюстративне фото: у Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині (t.me/mchs_official)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Поблизу російського Хабаровська 8 вересня стався вибух біля військової частини 6912. Її військовослужбовці брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляють джерела, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.

Вибухи пролунали близько 9-ї ранку - саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.

Фото від джерел

Джерела зазначають, що військова частина 6912 - 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України в ніч на 30 серпня знищило склад вибухівки російської армії в Тульській області РФ.

А 28 серпня українські розвідники знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь на території Росії. Потужні вибухи знищили велику кількість рухомого складу та значну частину інфраструктури.

