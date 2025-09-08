У РФ атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині, - джерела

Поблизу російського Хабаровська 8 вересня стався вибух біля військової частини 6912. Її військовослужбовці брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляють джерела, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.

Вибухи пролунали близько 9-ї ранку - саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.

Фото від джерел

Джерела зазначають, що військова частина 6912 - 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.