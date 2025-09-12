Дроны атаковали порт "Приморск" в Ленинградской области: загорелся корабль

По его словам, ночью над областью силами и средствами ПВО были уничтожены более 30 дронов.

Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Без пострадавших.

"В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, - сообщил Дрозденко.

На фото местных жителей виден дым, который поднимается над районом порта.