Дрони атакували порт "Приморськ" у Ленінградській області: загорівся корабель

У Ленінградській області (РФ) невідомі дрони вдарили по нафтоналивному порту "Приморськ", загорівся один із кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

За його словами, вночі над областю силами і засобами ППО було знищено понад 30 дронів.

Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Без постраждалих.

"У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає, - повідомив Дрозденко.

Губернатор додав, що в Приморську також загасили пожежу на насосній станції. Постраждалі відсутні.

Водночас, жителі Ленінградської області та Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про одну з наймасовіших атак на регіон з початку повномасштабної війни.

На фото видно дим, що здіймається над районом порту "Приморськ".