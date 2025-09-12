Дрони атакували порт "Приморськ" у Ленінградській області: загорівся корабель
У Ленінградській області (РФ) невідомі дрони вдарили по нафтоналивному порту "Приморськ", загорівся один із кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.
За його словами, вночі над областю силами і засобами ППО було знищено понад 30 дронів.
Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Без постраждалих.
"У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає, - повідомив Дрозденко.
Губернатор додав, що в Приморську також загасили пожежу на насосній станції. Постраждалі відсутні.
Водночас, жителі Ленінградської області та Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про одну з наймасовіших атак на регіон з початку повномасштабної війни.
На фото видно дим, що здіймається над районом порту "Приморськ".
Дронові атаки на РФ
Останнім часом, росіяни часто скаржаться на обстріли ударними дронами та постійні вибухи у регіонах європейської частини РФ.
В ніч на 12 вересня Росію знову атакували невідомі безпілотники.
Вибухи прогриміли у Курській і Брянській областях та в Підмосков'ї. У Смоленській області, ймовірно, атаковано нафтобазу "Кардімове".
Нагадаємо, що 8 вересня поблизу російського Хабаровська прогримів вибух біля військової частини 6912. Її військові брали участь у бойових діях проти України.
А в ніч на 30 серпня українські розвідники знищили склад вибухівки армії РФ у Тульській області РФ.