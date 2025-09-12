ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони атакували порт "Приморськ" у Ленінградській області: загорівся корабель

П'ятниця 12 вересня 2025 07:06
UA EN RU
Дрони атакували порт "Приморськ" у Ленінградській області: загорівся корабель Фото: безпілотники вдарили по порту "Приморськ" у Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Ленінградській області (РФ) невідомі дрони вдарили по нафтоналивному порту "Приморськ", загорівся один із кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

За його словами, вночі над областю силами і засобами ППО було знищено понад 30 дронів.

Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Без постраждалих.

"У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає, - повідомив Дрозденко.

Губернатор додав, що в Приморську також загасили пожежу на насосній станції. Постраждалі відсутні.

Водночас, жителі Ленінградської області та Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про одну з наймасовіших атак на регіон з початку повномасштабної війни.

На фото видно дим, що здіймається над районом порту "Приморськ".

Фото: Telegram-канал Exilenova+ (https://t.me/exilenova_plus/12341)

Дронові атаки на РФ

Останнім часом, росіяни часто скаржаться на обстріли ударними дронами та постійні вибухи у регіонах європейської частини РФ.

В ніч на 12 вересня Росію знову атакували невідомі безпілотники.

Вибухи прогриміли у Курській і Брянській областях та в Підмосков'ї. У Смоленській області, ймовірно, атаковано нафтобазу "Кардімове".

Нагадаємо, що 8 вересня поблизу російського Хабаровська прогримів вибух біля військової частини 6912. Її військові брали участь у бойових діях проти України.

А в ніч на 30 серпня українські розвідники знищили склад вибухівки армії РФ у Тульській області РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії