Дроны атаковали порт "Приморск" в Ленинградской области: загорелся корабль

Пятница 12 сентября 2025 07:06
UA EN RU
Дроны атаковали порт "Приморск" в Ленинградской области: загорелся корабль Фото: беспилотники ударили по порту "Приморск" в России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Ленинградской области (РФ) неизвестные дроны ударили по нефтеналивному порту "Приморск", загорелся один из кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

По его словам, ночью над областью силами и средствами ПВО были уничтожены более 30 дронов.

Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Без пострадавших.

"В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, - сообщил Дрозденко.

На фото местных жителей виден дым, который поднимается над районом порта.

Фото: Telegram-канал Exilenova+ (https://t.me/exilenova_plus/12341)

Дроновые атаки на РФ

В последнее время россияне все чаще жалуются на обстрелы ударными дронами и постоянные взрывы в регионах европейской части РФ.

В ночь на 12 сентября Россию вновь атаковали неизвестные беспилотники.

Взрывы прогремели в Курской и Брянской областях и в Подмосковье. В Смоленской области, вероятно, атакована нефтебаза "Кардимово".

8 сентября вблизи российского Хабаровска прогремел взрыв около воинской части 6912. Ее военные принимали участие в боевых действиях против Украины.

А в ночь на 30 августа украинских разведчики уничтожили склад взрывчатки армии РФ в Тульской области РФ.

