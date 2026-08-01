Дрони атакували окуповані Бердянськ, Зугрес та Севастополь: горіла ТЕС, виник блекаут

У ніч проти 1 серпня під атаку дронів потрапили низка окупованих міст України, які захопили російські окупанти. У багатьох із них виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблік у Telegram.

За даними каналів, цієї ночі дрони атакували місто Зугрес Донецької області. Удари були завдані Зуївською ТЕС, після чого на об'єкті енергетичної інфраструктури була помічена пожежа.

Крім того, під удар безпілотників потрапив Бердянськ у Запорізькій області. Стверджується, що дрони атакували об'єкти енергетики, через що частина міста залишилася без світла. Крім того, були припущення, що може горіти автозаправка.

Виходячи з інформації у пабликах, під ударами також були Луганськ, Должанськ (Луганська область) та Севастополь (Крим). У всіх цих містах після атак виникли пожежі, але що саме атаковано - поки що невідомо.