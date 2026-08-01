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Дрони атакували окуповані Бердянськ, Зугрес та Севастополь: горіла ТЕС, виник блекаут

08:07 01.08.2026 Сб
1 хв
Що відомо про атаку дронів на окуповані міста України?
aimg Едуард Ткач
Дрони атакували окуповані Бердянськ, Зугрес та Севастополь: горіла ТЕС, виник блекаут Фото: у Бердянську стався частковий відключення електроенергії (Getty Images)
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У ніч проти 1 серпня під атаку дронів потрапили низка окупованих міст України, які захопили російські окупанти. У багатьох із них виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблік у Telegram.

За даними каналів, цієї ночі дрони атакували місто Зугрес Донецької області. Удари були завдані Зуївською ТЕС, після чого на об'єкті енергетичної інфраструктури була помічена пожежа.

Крім того, під удар безпілотників потрапив Бердянськ у Запорізькій області. Стверджується, що дрони атакували об'єкти енергетики, через що частина міста залишилася без світла. Крім того, були припущення, що може горіти автозаправка.

Виходячи з інформації у пабликах, під ударами також були Луганськ, Должанськ (Луганська область) та Севастополь (Крим). У всіх цих містах після атак виникли пожежі, але що саме атаковано - поки що невідомо.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора, 31 липня, на всій території Криму було введено режим тимчасового обмеження електропостачання. Окупаційна влада налякала населення загрозою масштабної аварії.

Також ми писали, що, за даними партизанського руху "АТЕШ", диктатор РФ Володимир Путін планує усунути з посади гауляйтера Криму Сергія Аксьонова. Очікується, що всю відповідальність за майбутню гуманітарну катастрофу звалить на нього.

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