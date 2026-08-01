ua en ru
Сб, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали оккупированные Бердянск, Зугрес и Севастополь: горела ТЭС, возник блэкаут

08:07 01.08.2026 Сб
1 мин
Что известно об атаке дронов на оккупированные города Украины?
aimg Эдуард Ткач
Дроны атаковали оккупированные Бердянск, Зугрес и Севастополь: горела ТЭС, возник блэкаут Фото: в Бердянске возник частичный блэкаут (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 1 августа под атаку дронов попали ряд оккупированных городов Украины, которые захватили российские оккупанты. Во многих из них возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики в Telegram.

По данным каналов, этой ночью дроны атаковали город Зугрес Донецкой области. Удары были нанесены по Зуевской ТЭС, после чего на объекте энергетической инфраструктуры был замечен пожар.

Кроме того, под удар беспилотников попал Бердянск Запорожской области. Утверждается, что дроны атаковали объекты энергетики, из-за чего часть города осталась без света. Кроме того, были предположения, что может гореть автозаправка.

Исходя из информации в пабликах, под ударами также были Луганск, Должанск (Луганская область) и Севастополь (Крым). Во всех этих городах после атак возникли пожары, но что именно атаковано - пока неизвестно.

Что еще важно знать

Напомним, вчера 31 июля по всей территории Крыма был введен режим временного ограничения электроснабжения. Оккупационные власти напугали население угрозой масштабной аварии.

Также мы писали, что по данным партизанского движения "АТЕШ", диктатор РФ Владимир Путин планирует отстранить от должности гауляйтера Крыма Сергея Аксенова. Ожидается, что всю ответственность за предстоящую гуманитарную катастрофу скинут на него.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Севастополь Бердянск Крым Война в Украине
Новости
В Киеве из-за обстрела почти 30 пострадавших, горели "скорые", дома и киностудия (фото)
В Киеве из-за обстрела почти 30 пострадавших, горели "скорые", дома и киностудия (фото)
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться