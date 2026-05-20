Дрони атакували один з найбільших НПЗ та хімзавод в Росії (фото, відео)

09:06 20.05.2026 Ср
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Олена Чупровська
Фото: Горить один із найбільших НПЗ Росії (росЗМІ)

Пожежі на нафтовій інфраструктурі РФ розгорілись з новою силою 20 травня - спалахнули НПЗ у Нижегородській області та хімзавод у Ставропольському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітиків ASTRA.

НПЗ у Кстові: пожежа на ключовому заводі Лукойлу

Вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про вибухи та пожежу. За кадрами очевидців аналітики ASTRA встановили: вражено об'єкт у південно-західній частині НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - найімовірніше, установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ.

Саме ця установка готує сиру нафту і розділяє її на основні фракції: бензин, гас, дизельне паливо та інші продукти.

Місцева влада через атаку перевела школярів Кстовського району на дистанційне навчання і рекомендувала не відправляти дітей до дитячих садків.

Фото: наслідки атаки на НПЗ (t.me/astrapress)

Що це за завод

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він забезпечує пальним насамперед Московський регіон.

Потужність переробки - близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 50 видів продуктів:

  • автомобільний, авіаційний та дизельний бензин;
  • нафтові бітуми;
  • парафіни та інші продукти

Фото: Дрони вдарили по заводу Лукойлу - що горить у Кстові (t.me/astrapress)

Удар по хімічному комбінату на Ставропіллі

Також уражено "Нєвиномискій Азот" у Ставропольському краї. Це один із найбільших хімічних комбінатів Росії, який виробляє аміак, метанол і технічні кислоти - сировину для вибухових речовин.

Міністерство оборони Росії заявило про знищення нібито 273 українських безпілотників за ніч над регіонами РФ, анексованим Кримом, Азовським і Чорним морями.

