Дрони атакували один з найбільших НПЗ та хімзавод в Росії (фото, відео)

НПЗ у Кстові: пожежа на ключовому заводі Лукойлу

Вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про вибухи та пожежу. За кадрами очевидців аналітики ASTRA встановили: вражено об'єкт у південно-західній частині НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - найімовірніше, установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ.

Саме ця установка готує сиру нафту і розділяє її на основні фракції: бензин, гас, дизельне паливо та інші продукти.

Місцева влада через атаку перевела школярів Кстовського району на дистанційне навчання і рекомендувала не відправляти дітей до дитячих садків.

Фото: наслідки атаки на НПЗ

Що це за завод

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він забезпечує пальним насамперед Московський регіон.

Потужність переробки - близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 50 видів продуктів:

автомобільний, авіаційний та дизельний бензин;

нафтові бітуми;

парафіни та інші продукти

Фото: Дрони вдарили по заводу Лукойлу - що горить у Кстові

Удар по хімічному комбінату на Ставропіллі

Також уражено "Нєвиномискій Азот" у Ставропольському краї. Це один із найбільших хімічних комбінатів Росії, який виробляє аміак, метанол і технічні кислоти - сировину для вибухових речовин.

Міністерство оборони Росії заявило про знищення нібито 273 українських безпілотників за ніч над регіонами РФ, анексованим Кримом, Азовським і Чорним морями.