Дрони атакували один з найбільших НПЗ та хімзавод в Росії (фото, відео)

Пожежі на нафтовій інфраструктурі РФ розгорілись з новою силою 20 травня - спалахнули НПЗ у Нижегородській області та хімзавод у Ставропольському краї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітиків ASTRA.
Вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про вибухи та пожежу. За кадрами очевидців аналітики ASTRA встановили: вражено об'єкт у південно-західній частині НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - найімовірніше, установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ.
Саме ця установка готує сиру нафту і розділяє її на основні фракції: бензин, гас, дизельне паливо та інші продукти.
Місцева влада через атаку перевела школярів Кстовського району на дистанційне навчання і рекомендувала не відправляти дітей до дитячих садків.
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він забезпечує пальним насамперед Московський регіон.
Потужність переробки - близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 50 видів продуктів:
Також уражено "Нєвиномискій Азот" у Ставропольському краї. Це один із найбільших хімічних комбінатів Росії, який виробляє аміак, метанол і технічні кислоти - сировину для вибухових речовин.
Міністерство оборони Росії заявило про знищення нібито 273 українських безпілотників за ніч над регіонами РФ, анексованим Кримом, Азовським і Чорним морями.
Нагадаємо, лише напередодні Сили оборони України завдали ударів по двох важливих нафтових об'єктах, повідомляло РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський пояснив важливість дипломатичних ударів по інфраструктурі противника. "Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", - додав глава держави.