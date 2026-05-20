Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ и химзавод в России (фото, видео)

НПЗ в Кстове: пожар на ключевом заводе Лукойла

Утром 20 мая жители Кстово Нижегородской области сообщили о взрывах и пожаре. По кадрам очевидцев аналитики ASTRA установили: поражен объект в юго-западной части НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - скорее всего, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ.

Именно эта установка готовит сырую нефть и разделяет ее на основные фракции: бензин, керосин, дизельное топливо и другие продукты.

Местные власти из-за атаки перевели школьников Кстовского района на дистанционное обучение и рекомендовали не отправлять детей в детские сады.

Фото: последствия атаки на НПЗ (t.me/astrapress)

Что это за завод

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он обеспечивает горючим прежде всего Московский регион.

Мощность переработки - около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод производит более 50 видов продуктов:

автомобильный, авиационный и дизельный бензин;

нефтяные битумы;

парафины и другие продукты

Фото: Дроны ударили по заводу Лукойла - горящему в Кстове (t.me/astrapress)

Удар по химическому комбинату на Ставрополье

Также поражен "Невиномысский Азот" в Ставропольском крае. Это один из крупнейших химических комбинатов России, который производит аммиак, метанол и технические кислоты - сырье для взрывчатых веществ.

Министерство обороны России заявило об уничтожении якобы 273 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.