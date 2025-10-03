Дрони атакували НПЗ в російському Орську (відео)

Атаки по НПЗ в Росії

Нагадаємо, що останнім часом в Росії все більше нафтопереробних заводів зупиняються через атаки дронів.

Так, вранці 27 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку. Було сказано про влучання безпілотника в насосну станцію, але офіційних підтверджень з боку України не було.

Відомо, що злагоджена робота сил СБУ та ССО, а також ГУР та СБС сумарно вибила близько 20% нафтопереробки в Росії, що призвело до паливної кризи та проблем з логістикою.

Також повідомлялось, що загалом українські дрони завдали історичного удару по нафтовій індустрії РФ, паралізувавши 38% НПЗ і створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку.