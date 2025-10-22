UA

Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дрони атакували НПЗ у російському Дагестані

Фото: дрони долетіли до Махачкали (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Дагестані. Уражено завод у Махачкалі за 1,7 тисячі кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне російське видання ASTRA.

Канал публікує відео очевидців з ударом по НПЗ.

Успішний удар підтвердив керівник російського регіону Сергій Меліков.

"Сьогодні на території Дагестану було здійснено атаку ворожих безпілотників. Їхньою метою стало одне з підприємств республіки", - написав він.

За інформацією російських ЗМІ, в аеропорту Махачкали припинили прийом і відправлення рейсів. Аналогічні заходи вводили вночі ще в семи аеропортах Росії: Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі.

 

Удари по НПЗ

Нагадаємо, у серпні Україна відновила удари по російських НПЗ. Удари спрямовані на підрив військово-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України.

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії.

