Дроны атаковали НПЗ в российском Дагестане

Фото: дроны долетели до Махачкалы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Дагестане. Поражен завод в Махачкале в 1,7 тысячах километров от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимое российское издание ASTRA.

Канал публикует видео очевидцев с ударом по НПЗ.

Успешный удар подтвердил руководитель российского региона Сергей Меликов.

"Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики", - написал он.

По информации российских СМИ, в аэропорту Махачкалы прекратили прием и отправление рейсов. Аналогичные меры вводили ночью еще в семи аэропортах России: Краснодаре, Пензе, Пскове, Грозном, Владикавказе, Калуге и Ярославле.

Удары по НПЗ

Напомним, в августе Украина возобновила удары по российским НПЗ. Удары направлены на подрыв военно-промышленной базы России и ограничение ее возможностей продолжать агрессию против Украины.

Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Атаки по НПЗ и энергетике вызвали внутри России топливный кризис и ударили по логистике армии.

