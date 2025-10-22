Дроны атаковали НПЗ в российском Дагестане

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Дагестане. Поражен завод в Махачкале в 1,7 тысячах километров от Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимое российское издание ASTRA.
Канал публикует видео очевидцев с ударом по НПЗ.
Успешный удар подтвердил руководитель российского региона Сергей Меликов.
"Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики", - написал он.
По информации российских СМИ, в аэропорту Махачкалы прекратили прием и отправление рейсов. Аналогичные меры вводили ночью еще в семи аэропортах России: Краснодаре, Пензе, Пскове, Грозном, Владикавказе, Калуге и Ярославле.
Напомним, в августе Украина возобновила удары по российским НПЗ. Удары направлены на подрыв военно-промышленной базы России и ограничение ее возможностей продолжать агрессию против Украины.
Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.
Атаки по НПЗ и энергетике вызвали внутри России топливный кризис и ударили по логистике армии.