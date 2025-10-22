Дроны атаковали НПЗ в российском Дагестане

Удары по НПЗ

Напомним, в августе Украина возобновила удары по российским НПЗ. Удары направлены на подрыв военно-промышленной базы России и ограничение ее возможностей продолжать агрессию против Украины.

Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Атаки по НПЗ и энергетике вызвали внутри России топливный кризис и ударили по логистике армии.