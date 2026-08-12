Дрони атакували Новоросійськ, у хід пішли й морські безпілотники

Що відомо про атаку

За даними OSINT-моніторингу, атака дронів на Новоросійськ триває вже понад п'ять годин - над містом активно працює протиповітряна оборона. Мер міста підтвердив, що окрім безпілотників зафіксовано атаку й безпілотними катерами, а через падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків, комерційну будівлю та будмайданчик.

Російські джерела також повідомляють про можливе застосування ракет.

Пожежа та задимлення

Очевидці повідомляють про пожежу в центрі міста після серії влучань - з відео видно постріли протиповітряної оборони та подальші спалахи.

Місцеві скаржаться на сильний запах гару та дим у центрі Новоросійська, при цьому точне джерело загоряння поки встановити не можуть.

Чому саме Новоросійськ

За оцінками OSINTерів, однією з можливих цілей атаки міг бути порт Новоросійська - найбільший порт Росії та ключовий експортний хаб країни на Чорному морі. Також не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив можливого масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв, які могли перебувати в районі міста.