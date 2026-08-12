Дроны атаковали Новороссийск, в ход пошли и морские беспилотники

Что известно об атаке

По данным OSINT-мониторинга, атака дронов на Новороссийск продолжается уже более пяти часов - над городом активно работает противовоздушная оборона. Мэр города подтвердил, что кроме беспилотников зафиксирована атака и беспилотными катерами, а из-за падения обломков повреждены несколько жилых домов, коммерческое здание и стройплощадка.

Российские источники также сообщают о возможном применении ракет.

Пожар и задымление

Очевидцы сообщают о пожаре в центре города после серии попаданий - из видео видны выстрелы противовоздушной обороны и последующие вспышки.

Местные жалуются на сильный запах гари и дыма в центре Новороссийска, при этом точный источник возгорания пока установить не могут.

Почему именно Новороссийск

По оценкам OSINTеров, одной из возможных целей атаки мог быть порт Новороссийска - крупнейший порт России и ключевой экспортный хаб страны на Черном море. Также не исключается, что удар мог быть направлен на срыв возможного массированного пуска крылатых ракет с российских кораблей-носителей, которые могли находиться в районе города.