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Дроны атаковали Новороссийск, в ход пошли и морские беспилотники

04:51 12.08.2026 Ср
2 мин
Возможная причина атаки – не только порт, но и корабли-носители ракет
aimg Екатерина Коваль
Фото: источник пожара, как пишут местные, до сих пор не установили (Getty Images)

В ночь на 12 августа беспилотники массированно атаковали русский Новороссийск в Краснодарском крае. Атака длится уже более пяти часов, в городе активно работает ПВО, а мэр подтвердил повреждение домов из-за падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

Что известно об атаке

По данным OSINT-мониторинга, атака дронов на Новороссийск продолжается уже более пяти часов - над городом активно работает противовоздушная оборона. Мэр города подтвердил, что кроме беспилотников зафиксирована атака и беспилотными катерами, а из-за падения обломков повреждены несколько жилых домов, коммерческое здание и стройплощадка.

Российские источники также сообщают о возможном применении ракет.

Пожар и задымление

Очевидцы сообщают о пожаре в центре города после серии попаданий - из видео видны выстрелы противовоздушной обороны и последующие вспышки.

Местные жалуются на сильный запах гари и дыма в центре Новороссийска, при этом точный источник возгорания пока установить не могут.

Почему именно Новороссийск

По оценкам OSINTеров, одной из возможных целей атаки мог быть порт Новороссийска - крупнейший порт России и ключевой экспортный хаб страны на Черном море. Также не исключается, что удар мог быть направлен на срыв возможного массированного пуска крылатых ракет с российских кораблей-носителей, которые могли находиться в районе города.

Еще в июле Reuters сообщало, что в порту негласно запретили ночное движение кораблей - Россия пытается уберечь суда от атак, хотя публично проблему отрицает. А еще раньше, в апреле, после ночной атаки дронов на город вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

Эти атаки уже имеют ощутимый экономический эффект: среднемесячный экспорт нефти из России упал до минимальных показателей за последние восемь месяцев, и главной причиной стал длительный простой терминал "Шесхарис" в Новороссийске.

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