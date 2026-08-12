Дроны атаковали Новороссийск, в ход пошли и морские беспилотники

В ночь на 12 августа беспилотники массированно атаковали русский Новороссийск в Краснодарском крае. Атака длится уже более пяти часов, в городе активно работает ПВО, а мэр подтвердил повреждение домов из-за падения обломков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.
Что известно об атаке
По данным OSINT-мониторинга, атака дронов на Новороссийск продолжается уже более пяти часов - над городом активно работает противовоздушная оборона. Мэр города подтвердил, что кроме беспилотников зафиксирована атака и беспилотными катерами, а из-за падения обломков повреждены несколько жилых домов, коммерческое здание и стройплощадка.
Российские источники также сообщают о возможном применении ракет.
Пожар и задымление
Очевидцы сообщают о пожаре в центре города после серии попаданий - из видео видны выстрелы противовоздушной обороны и последующие вспышки.
Местные жалуются на сильный запах гари и дыма в центре Новороссийска, при этом точный источник возгорания пока установить не могут.
Почему именно Новороссийск
По оценкам OSINTеров, одной из возможных целей атаки мог быть порт Новороссийска - крупнейший порт России и ключевой экспортный хаб страны на Черном море. Также не исключается, что удар мог быть направлен на срыв возможного массированного пуска крылатых ракет с российских кораблей-носителей, которые могли находиться в районе города.
Еще в июле Reuters сообщало, что в порту негласно запретили ночное движение кораблей - Россия пытается уберечь суда от атак, хотя публично проблему отрицает. А еще раньше, в апреле, после ночной атаки дронов на город вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.
Эти атаки уже имеют ощутимый экономический эффект: среднемесячный экспорт нефти из России упал до минимальных показателей за последние восемь месяцев, и главной причиной стал длительный простой терминал "Шесхарис" в Новороссийске.