Дрони атакували Москву: у Підмосков'ї чули вибухи, аеропорти зупиняли роботу

Атаки на Москву

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.

Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.

До цього 27 жовтня у районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржились на атаку дронів.