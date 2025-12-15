Дроны атаковали Москву: в Подмосковье слышали взрывы, аэропорты останавливали работу

Неизвестные дроны летели на Москву и пригород в ночь на 15 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
В ночь на 15 декабря в Москве и Московской области зафиксировали атаку неизвестных беспилотников.
О взрывах сообщали российские паблики и местные жители.
В частности, на взрывы жаловались жители подмосковного города Кашира. Моменты взрывов попали на видео.
Вечером 14 декабря на фоне сообщений о подлетах в Москву беспилотников власти временно вводили ограничения на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", однако впоследствии авиасообщение восстановили.
В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин периодически писал о сбитии беспилотников в небе над столицей РФ. Всего он насчитал 15 сбитых дронов.
Утром российское министерство обороны заявило о 130 сбитых беспилотниках. В том числе 25 - над территорией Московского региона.
Напомним, в ночь на 11 декабря российские паблики тоже писали, что в Москву долетают неизвестные дроны. На фоне этого в области был объявлен "красный" уровень опасности, а аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" временно остановили работу.
Также мы писали, что 30 ноября на Москву тоже летели дроны, из-за чего в московских аэропортах вводили ограничения. Тогда в Московской области были слышны взрывы, а росСМИ уточняли, что прогремели три взрыва в подмосковной Коломне.
До этого 27 октября в районе Москвы прогремели взрывы: россияне жаловались на атаку дронов.