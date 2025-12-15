RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Дроны атаковали Москву: в Подмосковье слышали взрывы, аэропорты останавливали работу

Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Неизвестные дроны летели на Москву и пригород в ночь на 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В ночь на 15 декабря в Москве и Московской области зафиксировали атаку неизвестных беспилотников.

О взрывах сообщали российские паблики и местные жители.

В частности, на взрывы жаловались жители подмосковного города Кашира. Моменты взрывов попали на видео.

Вечером 14 декабря на фоне сообщений о подлетах в Москву беспилотников власти временно вводили ограничения на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", однако впоследствии авиасообщение восстановили.

В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин периодически писал о сбитии беспилотников в небе над столицей РФ. Всего он насчитал 15 сбитых дронов.

Утром российское министерство обороны заявило о 130 сбитых беспилотниках. В том числе 25 - над территорией Московского региона.

 

Атаки на Москву

Напомним, в ночь на 11 декабря российские паблики тоже писали, что в Москву долетают неизвестные дроны. На фоне этого в области был объявлен "красный" уровень опасности, а аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" временно остановили работу.

Также мы писали, что 30 ноября на Москву тоже летели дроны, из-за чего в московских аэропортах вводили ограничения. Тогда в Московской области были слышны взрывы, а росСМИ уточняли, что прогремели три взрыва в подмосковной Коломне.

До этого 27 октября в районе Москвы прогремели взрывы: россияне жаловались на атаку дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваВзрывыДрони