Дрони атакували Москву, а делегації США та Україна провели перемовини: новини за 11 березня

Більш детально про те, що сталося у вівторок 11 березня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Експрезидента Філіппін заарештували за запитом МКС за вбивства під час "війни з наркотиками"

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Родріго Дутерте за злочини проти людяності. За даними уряду Філіппін, як мінімум 6252 особи було вбито силами безпеки під час оголошеної ним "війни з наркотиками". Правозахисники вважають, що жертв було набагато більше.

Адвокат ексглави держави назвав його арешт незаконним, оскільки Філіппіни вийшли з МКС у березні 2019 року за вказівкою самого Дутерте. У суді, однак, заявили, що мають юрисдикцію над злочинами, скоєними до цього моменту. Дутерте обіймав посаду президента Філіппін із червня 2016 року, а до того був мером великого міста Давао.

У Києві поліція зі стріляниною зупиняла Mercedes: що сталося

Інцидент стався у Дніпровському районі. Мережею поширилися відео, як водій автомобіля Mercedes втікає від поліцейських, а патрульний намагався завадити руху авто.

За даними правоохоронців, інспектори виявили та зупинили керманича Mercedes, який порушив ПДР. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події. Поліцейський здійснив один постріл у напрямку автомобіля, проте водій Mercedes продовжив рух. Наразі порушника розшукують.

З'явились супутникові знімки наслідків удару по Новокуйбишевському НПЗ у Росії

На оприлюднених "Радіо Свобода" супутникових знімках за 10 березня можна побачити пожежу, яка почалася в одній із будівель поряд із Новокуйбишевським НПЗ після удару дронів у ніч проти понеділка. Судячи зі знімків сервісу "Яндекс.Дзеркала" та панорам Google, йдеться про приміщення вантажної автобази. Займань на території нафтопереробного заводу на супутникових фотографіях немає.

Путін відмовляється йти на компроміс щодо захоплених територій України, - Bloomberg

Як пише Bloomberg, посилаючись на західних представників служб безпеки, російський диктатор висуває свідомо "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни. Путін розуміє, що такі умови будуть неприйнятними для українців та інших європейців. Це свідчить про те, що він готовий продовжувати воювати, якщо не доб'ється свого.

"Така оцінка намірів Путіна змушує засумніватися в тому, що він серйозно налаштований на переговори про реалістичне і міцне мирне врегулювання з Україною. Вона також суперечить думці президента США Дональда Трампа про те, що, на його думку, Путін хоче миру", - пише інформагенція.

Штраф за порушення військового обліку: українці за кордоном зможуть оплатити

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який усуває бюрократичні перепони.

Внаслідок вибуху в Івано-Франківську відомо про трьох потерпілих

"Поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу. Сталося це близько 18:30, на цей час відомо про трьох потерпілих, задіяні всі екстрені служби, вся інформація буде згодом", - розповіла в коментарі РБК-Україна заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс.

США та Україна представили спільну заяву за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії

"Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру", - йдеться в заяві.

Також там зазначено, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль в майбутніх мирних переговорах, - фон дер Ляєн

"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах", - зазначила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, коментуючи згоду України на припинення вогню з РФ.