Росіяни атакували Одесу дронами: в місті зафіксовано пожежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним", - йдеться у повідомленні о 00:14.

Нагадаємо, що приблизно півтори години тому в Одесі прогриміли звуки вибухів, про що писав мер міста Геннадій Труханов. Паралельно в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни запустили безпілотники в напрямку Одеської області з Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.