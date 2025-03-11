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Росіяни атакували Одесу дронами: в місті зафіксовано пожежі

Вівторок 11 березня 2025 00:26
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Росіяни атакували Одесу дронами: в місті зафіксовано пожежі Фото: наслідки атаки ліквідовують всі відповідні служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 11 березня, атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки в місті зафіксовано пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним", - йдеться у повідомленні о 00:14.

Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Водночас над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, що приблизно півтори години тому в Одесі прогриміли звуки вибухів, про що писав мер міста Геннадій Труханов. Паралельно в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни запустили безпілотники в напрямку Одеської області з Чорного моря.

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