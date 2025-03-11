Дрони масово атакують Москву: що відомо про наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Станом на 7:19, російське ППО продовжує відбивати атаку дронів на Москву. За словами мера столиці РФ, Сергія Собяніна, до цього часу нібито було збито 73 безпілотники, що летіли на місто.

Що відомо про наслідки атаки по Москві

Унаслідок атаки дронів зафіксовано безліч пошкоджень житлових будинків і не тільки.

Уламки одного з дронів пошкодили багатоповерховий будинок у Москві на Домодєдовській вулиці.

Голова міського округу Домодєдово повідомила, що в Підмосков'ї після атаки БпЛА сталося загоряння на парковці "Міраторга". Вигоріли повністю понад 20 авто. Один зі співробітників, а саме - охоронець м'ясної компанії, загинув, оскільки перебував у цей момент біля машини.

Також глава Домодєдово Євгенія Хрустальова поінформувала, що уламки безпілотника впали в районі залізничної станції "Домодєдово". У зв'язку з цим рух поїздів у бік Москви та області через цю ділянку - не здійснюється.

Близько 5 ранку безпілотник влетів у багатоповерховий будинок у Раменському. У квартирі на останньому поверсі виникла пожежа. Пошкоджено щонайменше 7 квартир, попередньо, ніхто не постраждав.

Російські телеграм-канали писали, що цього ранку один із дронів поцілив по будинку у Видному. Унаслідок прильоту на останньому поверсі житлового будинку виникла пожежа.

Один із безпілотників врізався в приватний будинок у котеджному селищі Високий Берег. Там була пожежа.

У Чорноголовці Московської області уламки дрона впали біля багатоповерхівки.

"У Чорноголовці в районі вул. Центральної, 18 виявлено уламки літального апарату. Постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють екстрені служби", - написав мер міста.

Каналы писали, что жители Лыткарино (Московская область) также слышали звуки взрывов. В населенном пункте якобы работало ПВО. На видео опубликованном в соцсетях видно, что после взрыва у машин одного из дворов сработала сигнализация. Какие последствия данной атаки, пока неизвестно.

Telegram SHOT повідомляв, що мешканка підмосковного Сапронова та її сім'я врятувалися після влучання безпілотника в їхню квартиру. За словами Олени Расторгуєвої, БпЛА залетів у вікно квартири на 20-му поверсі. Події сталися приблизно о 5 ранку. Після того, що сталося, вона разом із чоловіком прокинулися, побігли до дітей, узяли улюбленців і самостійно евакуювалися. Постраждалих немає, проте вибухова хвиля вибила у квартирі два вікна, зірвала дверцята шаф і пошкодила меблі.

Також зазначимо, що у зв'язку з атакою БпЛА в Москві та Підмосков'ї тимчасово було припинено роботу кількох аеропортів, а саме: Внуково, Шереметьєво, Домодєдово і Жуковський.

Додамо, що наразі, згідно з інформацією в російських телеграм-каналах, всього унаслідок атаки БпЛА одна людина загинула і вісім постраждали (серед них двоє дітей). Усі постраждалі зафіксовані саме в Підмосков'ї.

Оновлено о 07:55

"Відбито наймасованішу атаку ворожих БпЛА на Москву. Збито на різних рубежах загалом сотні бойових безпілотників. Спасибі силам ППО ВКС МО за відмінну роботу", - написав Собянін.

Скільки всього безпілотників атакували Росію цієї ночі

У Міноборони РФ приблизно о 7:30 за київським часом відзвітували, що за ніч нібито було збито 337 дронів. Найбільше над територією Курської області - 126 одиниць.

"91 БПЛА - над територією Московської області, 126 БПЛА - над територією Курської області, 38 БПЛА - над територією Брянської області, 25 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 22 БПЛА - над територією Рязанської області. над територією Рязанської області, 10 БПЛА - над територією Калузької області, вісім БПЛА - над територією Липецької області, вісім БПЛА - над територією Орловської області, шість БПЛА - над територією Воронезької області та три БПЛА - над територією Нижньогородської області", - йдеться в публікації.

Деякі воєнкори РФ пишуть, що цієї ночі була наймасштабніша атака дронами по території Росії. Однак офіційно цю інформацію поки що не підтверджували.