Дроны атаковали Москву, а делегации США и Украины провели переговоры: новости за 11 марта

Делегации Украины и Соединенных Штатов Америки провели переговоры в Саудовской Аравии. А Силы обороны устроили дроновую атаку на Московский НПЗ.

Более подробно о том, что произошло во вторник 11 марта - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Экс-президента Филиппин арестовали по запросу МУС за убийства во время "войны с наркотиками"

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Родриго Дутерте за преступления против человечности. По данным правительства Филиппин, как минимум 6252 человека были убиты силами безопасности во время объявленной им "войны с наркотиками". Правозащитники считают, что жертв было гораздо больше.

Адвокат экс-главы государства назвал его арест незаконным, поскольку Филиппины вышли из МУС в марте 2019 года по указанию самого Дутерте. В суде, однако, заявили, что имеют юрисдикцию над преступлениями, совершенными до этого момента. Дутерте занимал пост президента Филиппин с июня 2016 года, а до этого был мэром крупного города Давао.

В Киеве полиция со стрельбой останавливала Mercedes: что произошло

Инцидент произошел в Днепровском районе. В сети распространились видео, как водитель автомобиля Mercedes убегает от полицейских, а патрульный пытался помешать движению авто.

По данным правоохранителей, инспекторы обнаружили и остановили водителя Mercedes, который нарушил ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия. Полицейский произвел один выстрел в направлении автомобиля, однако водитель Mercedes продолжил движение. Сейчас нарушителя разыскивают.

Появились спутниковые снимки последствий удара по Новокуйбышевскому НПЗ в России

На обнародованных "Радио Свобода" спутниковых снимках за 10 марта можно увидеть пожар, который начался в одном из зданий рядом с Новокуйбышевским НПЗ после удара дронов в ночь на понедельник. Судя по снимкам сервиса "Яндекс.Зеркала" и панорам Google, речь идет о помещении грузовой автобазы. Возгораний на территории нефтеперерабатывающего завода на спутниковых фотографиях нет.

Путин отказывается идти на компромисс по захваченным территориям Украины, - Bloomberg

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на западных представителей служб безопасности, российский диктатор выдвигает заведомо "максималистские" требования накануне переговоров о прекращении войны. Путин понимает, что такие условия будут неприемлемыми для украинцев и других европейцев. Это свидетельствует о том, что он готов продолжать воевать, если не добьется своего.

"Такая оценка намерений Путина заставляет усомниться в том, что он серьезно настроен на переговоры о реалистичном и прочном мирном урегулировании с Украиной. Она также противоречит мнению президента США Дональда Трампа о том, что, по его мнению, Путин хочет мира", - пишет информагентство.

Штраф за нарушение воинского учета: украинцы за рубежом смогут оплатить

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, это станет возможным благодаря приложению "Резерв+" и законопроекту 12093, который устраняет бюрократические преграды.

В результате взрыва в Ивано-Франковске известно о трех пострадавших

"Полиция Ивано-Франковска работает на месте взрыва возле железнодорожного вокзала. Произошло это около 18:30, на данный момент известно о трех пострадавших, задействованы все экстренные службы, вся информация будет позже", - рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис.

США и Украина представили совместное заявление по итогам встречи в Саудовской Аравии

"Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления прочного мира", - говорится в заявлении.

Также там указано, что Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

ЕС готов в полной мере сыграть свою роль в будущих мирных переговорах, - фон дер Ляйен

"Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", - отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя согласие Украины на прекращение огня с РФ.