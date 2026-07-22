Дрони атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries (фото, відео)

Уночі 22 липня Краснодарський край Росії атакували безпілотники. У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру Wildberries.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та OSINT-канали.
За даними місцевих Telegram-каналів, в Армавірі ймовірно атакували нафтобазу - після вибухів на місці спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри самого моменту атаки.
Вибухи також пролунали безпосередньо в Краснодарі - місцеві повідомляють про потужну пожежу, масштаб якої видно на численних фото та відео, опублікованих протягом ночі.
За попередніми даними, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії.
На місці зафіксовано влучання та масштабну пожежу.
Нагадаємо, це вже не перший подібний удар по об'єктах Wildberries. 18 липня у росіян "згоріли покупки" на складі Wildberries під Москвою після атаки дронів - пожежу було видно за кілька десятків кілометрів.
Тоді ж безпілотники атакували кілька об'єктів у Московській області - крім складу Wildberries в Електросталі, під удар потрапила нафтобаза в Ногінську, а також повідомлялось про вибухи в Твері та Владимирі.