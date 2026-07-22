Дроны атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries (фото, видео)

В ночь на 22 июля Краснодарский край России атаковали беспилотники. В Краснодаре разгорелся масштабный пожар на территории логистического центра Wildberries.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и OSINT-каналы.
По данным местных Telegram-каналов, в Армавире предположительно атаковали нефтебазу – после взрывов на месте вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры самого момента атаки.
Взрывы также прозвучали непосредственно в Краснодаре - местные сообщают о мощном пожаре, масштаб которого виден на многочисленных фото и видео, опубликованных ночью.
По предварительным данным, под удар в Краснодаре попал один из самых больших логистических хабов Wildberries в России.
На месте зафиксировано попадание и масштабный пожар.
Напомним, это уже не первый подобный удар по объектам Wildberries. 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.
Тогда же беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области – кроме состава Wildberries в Электростале, под удар попала нефтебаза в Ногинске, а также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.