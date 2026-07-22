RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries (фото, видео)

05:14 22.07.2026 Ср
1 мин
Местные публикуют десятки кадров из обоих городов в течение всей ночи
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожар на месте попадания виден издалека (Getty Images)

В ночь на 22 июля Краснодарский край России атаковали беспилотники. В Краснодаре разгорелся масштабный пожар на территории логистического центра Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и OSINT-каналы.

Что известно об ударе в Армавире

По данным местных Telegram-каналов, в Армавире предположительно атаковали нефтебазу – после взрывов на месте вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры самого момента атаки.

Что известно о Краснодаре

Взрывы также прозвучали непосредственно в Краснодаре - местные сообщают о мощном пожаре, масштаб которого виден на многочисленных фото и видео, опубликованных ночью.

По предварительным данным, под удар в Краснодаре попал один из самых больших логистических хабов Wildberries в России.

На месте зафиксировано попадание и масштабный пожар.

Напомним, это уже не первый подобный удар по объектам Wildberries. 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.

Тогда же беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области – кроме состава Wildberries в Электростале, под удар попала нефтебаза в Ногинске, а также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияКраснодарский край