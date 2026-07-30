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Дрони атакували ключовий порт РФ у Тамані

11:58 30.07.2026 Чт
2 хв
Зафіксовано щонайменше 10 великих осередків пожежі
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: дрони атакували ключовий порт РФ у Тамані (t.me/mchs_official)

Вночі 30 липня дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

"Сьогодні, 30 липня 2026 року, у порту Тамань у Краснодарському краї сталася атака БПЛА. Є постраждалі, зафіксовано пошкодження портової інфраструктури", - повідомила пресслужба Південної транспортної прокуратури РФ.

Супутник NASA Firms зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожежі на території порту. Шлейф чорного диму видно навіть з окупованого Криму.

Порт Тамань у Краснодарському краї є одним із ключових логістичних вузлів на півдні Росії.

Через своє географічне розташування порт також відіграє велику роль у постачанні нафтопродуктів та товарів до Криму.

Дрони атакували ключовий порт РФ у Тамані (фото з мережі)

Нові удари по Росії

Нагадаємо, українські дрони FP-1 вночі 30 липня уразили логістичний хаб Wildberries у російській Пензі.

29 липня українські військові завдали удару по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства.

Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє близько 13 млн тонн нафти на рік і виробляє пальне, авіагас та іншу продукцію, що використовується для потреб російського ВПК і армії.

Також Сили оборони уразили полігон "Приморський Посад" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Російська ФедераціяКраснодарский крайВійна в УкраїніАтака дронів