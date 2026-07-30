"Сьогодні, 30 липня 2026 року, у порту Тамань у Краснодарському краї сталася атака БПЛА. Є постраждалі, зафіксовано пошкодження портової інфраструктури", - повідомила пресслужба Південної транспортної прокуратури РФ.

Супутник NASA Firms зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожежі на території порту. Шлейф чорного диму видно навіть з окупованого Криму.

Порт Тамань у Краснодарському краї є одним із ключових логістичних вузлів на півдні Росії.

Через своє географічне розташування порт також відіграє велику роль у постачанні нафтопродуктів та товарів до Криму.

Дрони атакували ключовий порт РФ у Тамані (фото з мережі)