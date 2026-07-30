"Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань в Краснодарском крае произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры", - сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры РФ.

Спутник NASA Firms зафиксировал не менее 10 крупных очагов пожара на территории порта. Шлейф черного дыма виден даже из оккупированного Крыма.

Порт Тамань в Краснодарском крае – один из ключевых логистических узлов на юге России.

Из-за своего географического положения порт также играет большую роль в поставках нефтепродуктов и товаров в Крым.

Дроны атаковали ключевой порт РФ в Тамане (фото из сети)