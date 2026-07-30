Ночью 30 июля дроны атаковали ключевой порт России в Тамане Краснодарского края.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.
"Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань в Краснодарском крае произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры", - сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры РФ.
Спутник NASA Firms зафиксировал не менее 10 крупных очагов пожара на территории порта. Шлейф черного дыма виден даже из оккупированного Крыма.
Порт Тамань в Краснодарском крае – один из ключевых логистических узлов на юге России.
Из-за своего географического положения порт также играет большую роль в поставках нефтепродуктов и товаров в Крым.
Дроны атаковали ключевой порт РФ в Тамане (фото из сети)
Напомним, украинские дроны FP-1 ночью 30 июля поразили логистический хаб Wildberries в российской Пензе.
29 июля украинские военные нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Зафиксировано попадание и пожар на территории предприятия.
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, перерабатывающий около 13 млн тонн нефти в год и производящий горючее, авиакеросин и другую продукцию, используемую для нужд российского ВПК и армии.
Также Силы обороны поразили полигон "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области.