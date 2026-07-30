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Дроны атаковали ключевой порт РФ в Тамане

11:58 30.07.2026 Чт
2 мин
Зафиксировано не менее 10 крупных очагов пожара
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: дроны атаковали ключевой порт РФ в Тамане (t.me/mchs_official)

Ночью 30 июля дроны атаковали ключевой порт России в Тамане Краснодарского края.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

"Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань в Краснодарском крае произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры", - сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры РФ.

Спутник NASA Firms зафиксировал не менее 10 крупных очагов пожара на территории порта. Шлейф черного дыма виден даже из оккупированного Крыма.

Порт Тамань в Краснодарском крае – один из ключевых логистических узлов на юге России.

Из-за своего географического положения порт также играет большую роль в поставках нефтепродуктов и товаров в Крым.

Дроны атаковали ключевой порт РФ в Тамане (фото из сети)

Новые удары по России

Напомним, украинские дроны FP-1 ночью 30 июля поразили логистический хаб Wildberries в российской Пензе.

29 июля украинские военные нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Зафиксировано попадание и пожар на территории предприятия.

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, перерабатывающий около 13 млн тонн нефти в год и производящий горючее, авиакеросин и другую продукцию, используемую для нужд российского ВПК и армии.

Также Силы обороны поразили полигон "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области.

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