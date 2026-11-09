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Дрони атакували Киришський НПЗ: спалахнула масштабна пожежа

05:15 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: російська МНС (Getty Images)

У ніч на 9 листопада дрони атакували місто Кіріші в Ленінградській області Росії, де розташований нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ). Після атаки у промисловій зоні виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Перед атакою жителі Ленінградської області повідомляли про серію вибухів та роботу російської протиповітряної оборони. У регіоні лунали сирени повітряної небезпеки, місцеві жителі попереджали про наближення безпілотників.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи було чутно в районі Кірішів. Системи ППО намагалися перехопити повітряні цілі.

Проте дрони потрапили в НПЗ, виникла пожежа. За повідомленнями очевидців, спалах спостерігався відразу в кількох місцях.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив потрапляння безпілотників у промислову зону Кірішів. За його словами, над регіоном збили 81 БпЛА, бойова робота тривала.

"Є факти влучення БпЛА у промзоні міста Кіріші. Також зафіксовано попадання осколків в одну з квартир у м. Кіріші, з квартири евакуйовано родину", - повідомив Дрозденко.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки влучень та можливих постраждалих уточнюється.

Попередні атаки

Як відомо, НПЗ у Кірішах вже було атаковано кілька разів. На початку жовтня "Киришинефтеоргсинтез" після атаки дронів зупинив свою найбільшу установку.

4 жовтня по російському НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" було завдано удару Силами спеціальних операцій разом із повстанським рухом "Чорна іскра".

Ще Киришський НПЗ був атакований у ніч проти 8 березня. Тоді уламки збитого безпілотника пошкодили зовнішню конструкцію одного із резервуарів.

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Російська ФедераціяНПЗПожежа