Дрони атакували Киришський НПЗ: спалахнула масштабна пожежа

У ніч на 9 листопада дрони атакували місто Кіріші в Ленінградській області Росії, де розташований нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ). Після атаки у промисловій зоні виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Перед атакою жителі Ленінградської області повідомляли про серію вибухів та роботу російської протиповітряної оборони. У регіоні лунали сирени повітряної небезпеки, місцеві жителі попереджали про наближення безпілотників.
За повідомленнями місцевих жителів, вибухи було чутно в районі Кірішів. Системи ППО намагалися перехопити повітряні цілі.
Проте дрони потрапили в НПЗ, виникла пожежа. За повідомленнями очевидців, спалах спостерігався відразу в кількох місцях.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив потрапляння безпілотників у промислову зону Кірішів. За його словами, над регіоном збили 81 БпЛА, бойова робота тривала.
"Є факти влучення БпЛА у промзоні міста Кіріші. Також зафіксовано попадання осколків в одну з квартир у м. Кіріші, з квартири евакуйовано родину", - повідомив Дрозденко.
На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки влучень та можливих постраждалих уточнюється.
Як відомо, НПЗ у Кірішах вже було атаковано кілька разів. На початку жовтня "Киришинефтеоргсинтез" після атаки дронів зупинив свою найбільшу установку.
4 жовтня по російському НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" було завдано удару Силами спеціальних операцій разом із повстанським рухом "Чорна іскра".
Ще Киришський НПЗ був атакований у ніч проти 8 березня. Тоді уламки збитого безпілотника пошкодили зовнішню конструкцію одного із резервуарів.