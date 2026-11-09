Дрони атакували Киришський НПЗ: спалахнула масштабна пожежа

Перед атакою жителі Ленінградської області повідомляли про серію вибухів та роботу російської протиповітряної оборони. У регіоні лунали сирени повітряної небезпеки, місцеві жителі попереджали про наближення безпілотників.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи було чутно в районі Кірішів. Системи ППО намагалися перехопити повітряні цілі.

Проте дрони потрапили в НПЗ, виникла пожежа. За повідомленнями очевидців, спалах спостерігався відразу в кількох місцях.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив потрапляння безпілотників у промислову зону Кірішів. За його словами, над регіоном збили 81 БпЛА, бойова робота тривала.

"Є факти влучення БпЛА у промзоні міста Кіріші. Також зафіксовано попадання осколків в одну з квартир у м. Кіріші, з квартири евакуйовано родину", - повідомив Дрозденко.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки влучень та можливих постраждалих уточнюється.