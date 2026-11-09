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Дроны атаковали Киришский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

05:15 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: российская МЧС (Getty Images)

В ночь на 9 ноября дроны атаковали город Кириши в Ленинградской области России, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). После атаки в промышленной зоне возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Перед атакой жители Ленинградской области сообщали о серии взрывов и работе российской противовоздушной обороны. В регионе звучали сирены воздушной опасности, местные жители предупреждали о приближении беспилотников.

По сообщениям местных жителей, взрывы были слышны в районе Киришей. Системы ПВО пытались перехватить воздушные цели.

Однако дроны попали в НПЗ, возник пожар. По сообщениям очевидцев, возгорание наблюдалось сразу в нескольких местах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил попадания беспилотников в промышленную зону Киришей. По его словам, над регионом сбили 81 БпЛА, боевая работа продолжалась.

"Есть факты попадания БпЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья", - сообщил Дрозденко.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях попаданий и возможных пострадавших уточняется.

Предыдущие атаки

Как известно, НПЗ в Киришах уже был атакован несколько раз. В начале октября "Киришинефтеоргсинтез" после атаки дронов остановил свою крупнейшую установку.

4 октября по российскому НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" был нанесен удар Силами специальных операций вместе с повстанческим движением "Черная искра".

Еще Киришский НПЗ был атакован в ночь на 8 марта. Тогда обломки сбитого беспилотника повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.

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