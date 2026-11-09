Дроны атаковали Киришский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

Перед атакой жители Ленинградской области сообщали о серии взрывов и работе российской противовоздушной обороны. В регионе звучали сирены воздушной опасности, местные жители предупреждали о приближении беспилотников.

По сообщениям местных жителей, взрывы были слышны в районе Киришей. Системы ПВО пытались перехватить воздушные цели.

Однако дроны попали в НПЗ, возник пожар. По сообщениям очевидцев, возгорание наблюдалось сразу в нескольких местах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил попадания беспилотников в промышленную зону Киришей. По его словам, над регионом сбили 81 БпЛА, боевая работа продолжалась.

"Есть факты попадания БпЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья", - сообщил Дрозденко.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях попаданий и возможных пострадавших уточняется.