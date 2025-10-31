Дрони атакували енергооб’єкти в трьох областях РФ: що відомо

Орловська область

В Орлі після удару по ТЕЦ частина міста залишилася без електропостачання. За даними російських Телеграм-каналів, дрон влучив у відкритий розподільчий пристрій.

Владимир

На підстанції "Владимирская" спалахнула пожежа після атаки дрона. Підстанція 750 кВ є однією з ключових високовольтних станцій енергокільця навколо Москви та передає потужності від атомних і теплових електростанцій (Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку столиці та центральних регіонів.

"Внаслідок постійних атак росіян нашої енергетики, раптово припинила свою роботу підстанція "Владимирская" 750 кВ... Росія атакує нашу енергетику, але не здатна вберегти свою. Дзеркало працює", - наголосив Коваленко.

Ярославль

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи в районі нафтопереробного заводу ПАТ "Славнефть-ЯНОС".

Також в Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт, місцевий губернатор підтвердив атаку, проте деталей щодо наслідків посадовець не наводив.

Як зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, під час нічної операції дрони та інші складові системи ураження працювали продуктивно.

"На болотах цієї ночі пехкало знатно. Генштаб оприлюднить, хоча хробача дорозвідка вже сама все понавиставляла", - наголосив він.