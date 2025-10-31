Орловская область

В Орле после удара по ТЭЦ часть города осталась без электроснабжения. По данным российских Телеграм-каналов, дрон попал в открытое распределительное устройство.

Владимир

На подстанции "Владимирская" вспыхнул пожар после атаки дрона. Подстанция 750 кВ является одной из ключевых высоковольтных станций энергокольца вокруг Москвы и передает мощности от атомных и тепловых электростанций (Смоленской, Костромской, Рязанской) в направлении столицы и центральных регионов.

"Вследствие постоянных атак россиян на нашу энергетику, внезапно прекратила свою работу подстанция "Владимирская" 750 кВ... Россия атакует нашу энергетику, но не способна уберечь свою. Зеркало работает", - подчеркнул Коваленко.

Подстанция передает мощности от атомных и тепловых электростанций (в частности Смоленской, Костромской, Рязанской) в направлении российской столицы и центральных регионов.

Ярославль

Местные жители сообщали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Также в Ярославле во время атаки закрывали местный аэропорт, местный губернатор подтвердил атаку, однако деталей о последствиях чиновник не приводил.

Как отметил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, во время ночной операции дроны и другие составляющие системы поражения работали продуктивно.

"На болотах этой ночью пехкало знатно. Генштаб обнародует, хотя червивая доразведка уже сама все понавыставляла", - подчеркнул он.