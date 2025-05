Дрони атакували об'єкти ВПК у двох регіонах Росії: що відомо

"Невідомими дронами були атаковані обʼєкти ВПК Росії на Московщині, в Тулі", - пише Коваленко.

Як пише "Мілітарний", перша серія вибухів пролунала близько о другій ночі за місцевим часом. Очевидці жалілись на звуки, схожі на роботу систем протиповітряної оборони (ППО).

Ukrainian drones are attacking targets in the area of the Russian city of Tula (+300km from Ukraine's border) tonight.



Russian air defenses have been activated to engage the UAVs. pic.twitter.com/3vB1vuSXxt