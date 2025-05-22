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Дрони атакували об'єкти ВПК у двох регіонах Росії: що відомо

Четвер 22 травня 2025 09:29
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Дрони атакували об'єкти ВПК у двох регіонах Росії: що відомо Ілюстративне фото: дрони атакували об'єкти ВПК у двох регіонах Росії (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 22 травня невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували об'єкти військово-промислового комплексу (ВПК) у двох областях Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Невідомими дронами були атаковані обʼєкти ВПК Росії на Московщині, в Тулі", - пише Коваленко.

Тула

Як пише "Мілітарний", перша серія вибухів пролунала близько о другій ночі за місцевим часом. Очевидці жалілись на звуки, схожі на роботу систем протиповітряної оборони (ППО).

Пізніше губернатор Тульської області заявив про масовану атаку дрона й підтвердив роботу ППО. Зокрема повідомив про падіння уламків БпЛА безпосередньо у місті Тула.

Атака дронів продовжувалась й після шостої ранку.

Московська область

Як пише Міністерство оборони Росії, з 00:00 до 05:30 ППО країни-терориста нібито знищило й перехопило 35 дронів над територією Московської області.

Удари України по території Росії

Україна регулярно атакує військові цілі, такі як заводи, склади боєприпасів, об'єкти логістики та нафтопереробні підприємства на території Росії з метою знизити здатність ворога забезпечувати армію та вести війну.

Нещодавно далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували два заводи ВПК в російському тилу - "Базальт" та "Сплав".

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