Дрони атакували Бєлгородську область: горить ТРЦ, частина населення без світла

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Генадія Гладкова та російські ЗМІ.

Також частина міста та прилеглих населених пунктів Погоріловка й Подкопаївка тимчасово залишилися без електропостачання. Попередньо постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби, дані про наслідки атаки уточнюються.

Ще один удар пошкодив житлову інфраструктуру - вибиті вікна у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку.

За інформацією губернатора, внаслідок одного з ударів загорівся дах комерційного об’єкта. Там наразі працюють над ліквідацією займання.

Блекаути у Бєлгороді

Нагадаємо, Бєлгород - одне з російських міст, розташованих найближче до кордону з Україною, яке регулярно стає відповіддю на російські теракти проти української енергосистеми.

Так, 5 жовтня російська сторона заявляла про ракетний удар по підстанції "Луч" у Бєлгороді. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа, а значна частина міста залишилася без електропостачання.

У ніч проти 6 жовтня губернатор області повідомив, що без світла опинилися близько 40 тисяч мешканців. Ба більше, ще вдень того ж дня в місті знову зникло світло після чергового удару.

11 жовтня Бєлгород знову зазнав ракетної атаки. Постраждала ТЕЦ "Луч", що призвело до відключення електрики в більшості районів. А вже 13 жовтня місто знову атакували: попередньо, було знищено турбіни на місцевій ТЕЦ, через що вона повністю припинила роботу.