Дроны атаковали Белгородскую область: горит ТРЦ, часть населения без света

В городе Короча Белгородской области РФ вспыхнул крупный пожар в торговом центре "Вокзальный". Город атаковали неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова и российские СМИ.

По словам местных, город атаковали неизвестные беспилотники. В частности, жители слышали звуки сбивания дрона над городом.

По информации губернатора, в результате одного из ударов загорелась крыша коммерческого объекта. Там сейчас работают над ликвидацией возгорания.

Фото: пожар в ТРЦ (t.me/vvgladkov)

Еще один удар повредил жилую инфраструктуру - выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома.

Также часть города и близлежащих населенных пунктов Погореловка и Подкопаевка временно остались без электроснабжения. Предварительно пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, данные о последствиях атаки уточняются.