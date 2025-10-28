З дронами та іншими інноваціями. Британські війська готуються до війни проти РФ

Британські війська у лісах Латвії випробовують нові технології на полі бою, та готуються до можливої війни проти Росії із застосування інноваційних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, у імпровізованому командному центрі на покинутому радянському аеродромі на східному фланзі НАТО британські солдати використовували спеціалізовану мережу для зв'язку з дронами, роботами та артилерією.

У майбутньому солдати 11-ї бригади армії можуть використовувати цю систему для націлювання на ворога. Однак під час навчань у Латвії цього місяця метою було усунути щось більш важливий застарілий елемент: традиційні паперові карти та тривалі цикли розробки зброї.

Використання нових підходів

Використання нових підходів, таких як система управління полем бою Cobalt від британського стартапу Arondite Ltd., є частиною багатомільярдної ставки Міноборони Британії та НАТО на те, що технології можуть значно розширити зону контролю піхоти.

"НАТО думає про те, як розподілити обмежені ресурси на надзвичайно розширеному новому кордоні. Одним із обов'язкових завдань, з яким зараз має справу оборона Великої Британії, є те, як зробити меншу армію ефективнішою", – заявив бригадний генерал Метт Льюїс, командир 11-ї бригади.

Програмне забезпечення для управління полем бою Cobalt від Arondite було використано для об'єднання військ, безпілотників, роботів та іншої військової техніки в мережу під час військових навчань НАТО 4 жовтня.

Навчання бригади в Латвії, лише за кілька сотень миль від російського кордону, стало найбільшою присутністю британської армії в цій країні з початку 1990-х років. Двісті п'ятдесят солдатів проводили навчання разом з латвійськими та канадськими військами.

Залучення стартапів до навчання

До них приєдналися десяток техніків з оборонних фірм, включаючи Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries Inc., IDV Iveco Group NV та L3Harris Technologies Inc.

У міру розгортання симульованого конфлікту представники галузі переглядали дані, а потім обговорювали результати з 11-ю бригадою. Така тісна участь допомагає оборонним стартапам краще зрозуміти практичні потреби військових. Це також допомагає залучати постійне венчурне фінансування.

Британське міністерство оборони має намір підписати довгострокові контракти з деякими компаніями, що беруть участь у навчаннях, для інтеграції їхніх систем по всій армії.

Британські війська готуються до розгортання в Україні

Наступним великим військовим розгортанням Британії може бути Україна. Зазначається, що Британія готує пакет допомоги на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів для покриття початкових витрат на розміщення військ та техніки, якщо буде укладено мирну угоду.

Британські солдати навчатимуть українських військових подалі від лінії фронту, тоді як військово-морські та повітряні сили Британії допомагатимуть патрулювати небо та море.