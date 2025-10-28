ua en ru
С дронами и другими инновациями. Британские войска готовятся к войне против РФ

Вторник 28 октября 2025 10:20
С дронами и другими инновациями. Британские войска готовятся к войне против РФ Фото: британские войска готовятся к войне против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британские войска в лесах Латвии испытывают новые технологии на поле боя, и готовятся к возможной войне против России с применением инновационных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, в импровизированном командном центре на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские солдаты использовали специализированную сеть для связи с дронами, роботами и артиллерией.

В будущем солдаты 11-й бригады армии могут использовать эту систему для нацеливания на врага. Однако во время учений в Латвии в этом месяце целью было устранить нечто более важный устаревший элемент: традиционные бумажные карты и длительные циклы разработки оружия.

Использование новых подходов

Использование новых подходов, таких как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite Ltd., является частью многомиллиардной ставки Минобороны Великобритании и НАТО на то, что технологии могут значительно расширить зону контроля пехоты.

"НАТО думает о том, как распределить ограниченные ресурсы на чрезвычайно расширенной новой границе. Одной из обязательных задач, с которой сейчас имеет дело оборона Великобритании, является то, как сделать меньшую армию более эффективной", - заявил бригадный генерал Мэтт Льюис, командир 11-й бригады.

Программное обеспечение для управления полем боя Cobalt от Arondite было использовано для объединения войск, беспилотников, роботов и другой военной техники в сеть во время военных учений НАТО 4 октября.

Учения бригады в Латвии, всего в нескольких сотнях миль от российской границы, стали крупнейшим присутствием британской армии в этой стране с начала 1990-х годов. Двести пятьдесят солдат проводили учения вместе с латвийскими и канадскими войсками.

Привлечение стартапов к обучению

К ним присоединились десяток техников из оборонных фирм, включая Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries Inc., IDV Iveco Group NV и L3Harris Technologies Inc.

По мере развертывания симулированного конфликта представители отрасли просматривали данные, а затем обсуждали результаты с 11-й бригадой. Такое тесное участие помогает оборонным стартапам лучше понять практические потребности военных. Это также помогает привлекать постоянное венчурное финансирование.

Британское министерство обороны намерено подписать долгосрочные контракты с некоторыми компаниями, участвующими в учениях, для интеграции их систем по всей армии.

Британские войска готовятся к развертыванию в Украине

Следующим крупным военным развертыванием Британии может быть Украина. Отмечается, что Великобритания готовит пакет помощи на сумму более 100 млн фунтов стерлингов для покрытия начальных затрат на размещение войск и техники, если будет заключено мирное соглашение.

Британские солдаты будут обучать украинских военных подальше от линии фронта, тогда как военно-морские и воздушные силы Британии будут помогать патрулировать небо и море.

Что предшествовало

Отметим, что Украина и Великобритания договорились о совместной разработке и производстве дронов-перехватчиков, предназначенных для нейтрализации ройных атак "Шахедов", которые Россия применяет против украинских целей ежедневно.

Также сообщалось, что благодаря наращиванию производства британских компаний Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч военных беспилотников за шесть месяцев, что ускорило поддержку фронта.

Великобритания Литва Латвия Дрони
