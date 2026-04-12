Дронами краще всіх керують не геймери: морська піхота США зробила несподіване відкриття

19:45 12.04.2026 Нд
2 хв
Попри розповсюджену думку, що саме геймери кращі оператори для дронів, це виявилося не так
Антон Корж
Ілюстративне фото: оператору потрібно контролювати дрон із навантаженням (Getty Images)

Попри розповсюджену думку про те, що найкращими пілотами дронів стають колишні геймери, в Корпусі морської піхоти США зробили несподіваний висновок. Насправді найкращі пілоти дронів - це колишні байкери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Виявилося, що навички керування мотоциклами, гідроциклами або човнами дають набагато кращу базу для пілотування ударних БПЛА, ніж відеоігри, пояснив виданню куратор курсу підготовки операторів, майор Майк Оліварес.

"Якщо людина має досвід технічної роботи "на свіжому повітрі", у неї набагато більше шансів на успіх, ніж у того, хто лише грав у ігри", - сказав він.

За словами Олівареса, ключовим фактором є "м'якість дотику" та відчуття техніки в реальному середовищі. А керування дроном якраз вимагає ювелірної роботи з маленькими перемикачами.

Потрібна надзвичайна точність, щоб контролювати швидкість, висоту та напрямок одночасно. Геймери чудово справляються в симуляторах з нульовою вагою. Проте, коли на безпілотник чіпляють вибухівку або іншу корисну вагу, динаміка польоту змінюється.

Мотоциклісти та водії човнів, які звикли до фізичної інерції та опору середовища на відкритому повітрі, адаптуються до цих змін значно швидше. Тоді як геймери до такого не звикли. Близько 20% студентів відсіюються саме через нездатність опанувати чутливість контролерів.

Нагадаємо, тим часом український пілот уперше в історії збив два іранські дрони-камікадзе Shahed на відстані 500 кілометрів від точки запуску за допомогою перехоплювача STING. Таким чином, він встановив новий світовий рекорд.

Нещодавно Міноборони допустило до експлуатації дрон "Швідун", який є одним із найефективніших перехоплювачів "Шахедів" завдяки здатності перебувати у повітрі понад дві години.

Окрім цього, розробники працюють над технологією "розумних" роїв, де один оператор зможе керувати групою безпілотників-перехоплювачів як зблизька, так і дистанційно.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій